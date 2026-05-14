Выпускник филиала Саратовского областного колледжа искусств играл на Параде Победы в Москве

9 мая, в рамках торжественного мероприятия на Красной площади столицы, в составе барабанной секции Парада Победы прошел Никита Титов. Он является выпускником Вольского филиала Саратовского областного колледжа искусств, а ныне – курсантом Военного университета имени князя Александра Невского.

Никита с отличием завершил обучение в филиале колледжа искусств по направлению «Оркестровые духовые и ударные инструменты», неоднократно становился призером престижных конкурсов различных уровней.

В День Победы, согласно устоявшейся традиции, торжественный парад на Красной площади открыли курсанты Военного института военных дирижеров, входящего в структуру Военного университета имени князя Александра Невского. Их рота барабанщиков первой появилась на брусчатке, задав уверенный ритм и темп для всех пеших марширующих расчетов.