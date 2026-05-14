ИТ-компании Саратовской области приглашаются подтвердить аккредитацию до 1 июня

С 12 мая по 1 июня ИТ-компаниям открыта ежегодная процедура подтверждения аккредитации. Это важно для сохранения налоговых льгот и доступа к мерам господдержки.

Что нужно сделать в форме на Госуслугах:

• Указать долю выручки от ИТ-деятельности

• Добавить ссылку на официальный сайт

• Правообладателям ПО — внести наименование и номер продукта из реестра российского ПО + выручку от его реализации

Для крупных компаний (выручка ≥ 800 млн ):

Новое требование — направить 3% от сэкономленных благодаря льготам средств на поддержку ИТ-образования. Для этого подготовьте:

соглашение с вузом

план мероприятий на 2026 год

договор о взаимодействии (если компания входит в группу лиц)

Минцифры России помогает наладить контакт между бизнесом и вузами — при необходимости обращайтесь за поддержкой.

Обязательно проверьте перед подачей:

обновлено ли согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 20009;

подано ли в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 20047;

средняя зарплата в компании соответствует уровню по стране или региону регистрации организации. Это требование не распространяется на правообладателей программ из реестра отечественного ПО, а также компании, которые пользуются льготами

актуальность на сайте организации информации, связанной с ИТ-деятельностью, в соответствии с дополнительными требованиями. Для компаний, применяющих льготу, это не является обязательным

Кто может не подавать заявление:

• Компании, созданные в 2026 году

• Организации, ожидающие решение по заявкам, поданным после 25 апреля

Почему это важно:

Без своевременного подтверждения аккредитации компания теряет право на налоговые преференции и господдержку.