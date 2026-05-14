ИТ-компании Саратовской области приглашаются подтвердить аккредитацию до 1 июня

С 12 мая по 1 июня ИТ-компаниям открыта ежегодная процедура подтверждения аккредитации. Это важно для сохранения налоговых льгот и доступа к мерам господдержки.
Что нужно сделать в форме на Госуслугах:
• Указать долю выручки от ИТ-деятельности
• Добавить ссылку на официальный сайт
• Правообладателям ПО — внести наименование и номер продукта из реестра российского ПО + выручку от его реализации
Для крупных компаний (выручка ≥ 800 млн ):
Новое требование — направить 3% от сэкономленных благодаря льготам средств на поддержку ИТ-образования. Для этого подготовьте:
соглашение с вузом
план мероприятий на 2026 год
договор о взаимодействии (если компания входит в группу лиц)
Минцифры России помогает наладить контакт между бизнесом и вузами — при необходимости обращайтесь за поддержкой.
Обязательно проверьте перед подачей:
обновлено ли согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 20009;
подано ли в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 20047;
средняя зарплата в компании соответствует уровню по стране или региону регистрации организации. Это требование не распространяется на правообладателей программ из реестра отечественного ПО, а также компании, которые пользуются льготами
актуальность на сайте организации информации, связанной с ИТ-деятельностью, в соответствии с дополнительными требованиями. Для компаний, применяющих льготу, это не является обязательным
Кто может не подавать заявление:
• Компании, созданные в 2026 году
• Организации, ожидающие решение по заявкам, поданным после 25 апреля
Почему это важно:
Без своевременного подтверждения аккредитации компания теряет право на налоговые преференции и господдержку.