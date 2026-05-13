Максим Леонов провел рабочую планерку на месте устранения аварийной ситуации на улице Менделеева

Фото: Администрация Энгельсского района

Глава Энгельсского района Максим Леонов:

- На месте устранения аварийной ситуации на ул. Менделеева вместе с коллегами и подрядчиком провел рабочую планерку.

В настоящее время работы ведутся в круглосуточном плановом режиме. Все необходимые специалисты задействованы в ликвидации аварийной ситуации на самотечном коллекторе.

На сегодняшний день водоснабжение в городе обеспечено, подтопление дворовых территорий практически устранено, но остаются места, особенно в частном секторе, где требуется откачка. Все эти объекты нам известны, продолжаем активные работы, в том числе и по откачке подвальных помещений МКД.

Помимо этого, силами государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дезинфекционная станция Саратовской области» проводится профессиональная обработка территорий социальных учреждений и дворов многоквартирных домов, которые оказались в зоне подтопления.

Продолжаю держать ход работ на личном контроле.