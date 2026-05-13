Саратовские врачи меняют суставы на «родные» с помощью робота-хирурга

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ им. В.И. Разумовского внедряет современные технологии роботизированной хирургии.

В клинику доставлена роботизированная система Stryker Mako, которая признана «золотым стандартом» в операциях на коленных и тазобедренных суставах. Хирурги-ортопеды Саратовского медуниверситета уже приступили к отработке методик тотальной и частичной замены суставов с помощью робота-ассистента.

Главное преимущество, как отмечают специалисты, заключается в персонализированном подходе. Перед операцией на основе компьютерной томографии пациента создается точная 3D-модель сустава.

«Имплант подбирается по высокоточным данным 3D-моделирования КТ. Весь процесс внедрения сустава также контролируется роботизированной технологией. В результате установленный протез полностью соответствует анатомии и биомеханике родного сустава», - подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского Михаил Гиркало.

Система позволяет выполнять как полную, так и частичную замену коленного сустава. Это особенно важно для пациентов с артрозом, ведь, как показывает статистика, именно он является частой причиной подобных операций.

Роботизированное эндопротезирование отличается малой травматичностью. За счет минимального разреза и высокой точности робота кровопотеря практически отсутствует, а повреждение тканей минимально. Полная опора на оперированную ногу возможна уже на следующий день после операции.

Максимальное сохранение собственных тканей и точность балансировки сустава позволяют исключить риски вывиха, укорочения конечности, разрушения или расшатывания конструкции, а также перелома протеза. Технология подходит как молодым, так и пожилым пациентам.

«Появление роботизированной системы Mako в НИИТОН СГМУ - это закономерный этап развития высокотехнологичной помощи в регионе. Наш институт- флагман ортопедии и травматологии, и мы всегда стремились с персонализированной хирургии. Робот позволяет вывести точность на принципиально иной уровень, недостижимый при «ручной» работе. Для нас это не просто техника, а возможность для пациентов со всей области получить результат, максимально приближенный к здоровому суставу», - отметил ректор Саратовского медуниверситета Андрей Еремин.