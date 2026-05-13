В Саратовской области действует широкая линейка программ льготного микрокредитования для бизнеса

Саратовский Фонд микрокредитования предлагает предпринимателям региона финансовую поддержку на развитие бизнеса.
Условия:
Сумма — от 100 тыс. до 5 млн рублей
Ставка — от 8% до 14,5% годовых
Срок — от 1 года до 2 лет
Финансирование доступно в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Кто может получить поддержку:
• Действующие и начинающие предприниматели
Как подать заявку:
Через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ
Подробнее о программах и условиях: fmco.ru