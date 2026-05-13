В Саратовской области действует широкая линейка программ льготного микрокредитования для бизнеса

Саратовский Фонд микрокредитования предлагает предпринимателям региона финансовую поддержку на развитие бизнеса.

Условия:

Сумма — от 100 тыс. до 5 млн рублей

Ставка — от 8% до 14,5% годовых

Срок — от 1 года до 2 лет

Финансирование доступно в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Кто может получить поддержку:

• Действующие и начинающие предприниматели

Как подать заявку:

Через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ

Подробнее о программах и условиях: fmco.ru