АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило более 71 млн рублей за гибель урожая подсолнечника на зерно агропредприятию в Ростовской области

АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере более 71 млн рублей по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой агропредприятию в Ростовской области.

Продолжительная аномальная жара, установившаяся в июле 2025 года на территории Ростовской области, привела к возникновению почвенной засухи, которая стала причиной гибели (утраты) урожая подсолнечника на зерно в Милютинском, Морозовском, Тацинском и Белокалитвинском районах области, где находились посевы предприятия.

По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило более 71 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Рекордные температуры июля 2025 года и недостаток атмосферных осадков стали серьезным испытанием для сельского хозяйства Ростовской области. При таких условиях нарушается фотосинтез, усиливается испарение через листья, стебли и ветки, а главное – страдает репродуктивная функция растений. На фоне роста частоты воздействия опасных природных явлений агрострахование, в том числе с государственной поддержкой, позволяет хозяйствам минимизировать финансовые потери, сохранить стабильность производства, а также уверенно планировать свое развитие», – прокомментировал Вадим Новиков, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ростове-на-Дону.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2025 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации.

