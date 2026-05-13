Мария Усова подвела итоги заседания комитета по информационной политике облдумы

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор "Женского движения Единой России", гендиректор ООО "Волга-Медиа" Мария Усова:

- На заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике говорили об освещении в СМИ и социальных сетях мероприятий, посвящённых Году единства народов России. По информации профильного министерства, с начала года в рамках информационной кампании в областных и районных СМИ, а также в эфире региональных телеканалов вышло в общей сложности более 1100 материалов. На примере моего избирательного округа знаю, насколько внимательно к теме Года единства народов России подходят редакторы районных газет. В районках публикуются развернутые материалы на эту тему, изданиями реализуются различные тематические проекты. Возможность донести информацию до каждого жителя области позволит выполнить главную цель – укрепление национального единства, мира и согласия между народами России. Это особенно актуально для Саратовской области, в которой дружно проживают представители разных национальностей. Благодаря средствам массовой информации они могут узнать о традициях и обычаях своих соседей.