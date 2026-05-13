Завершается регистрация на участие в акселерационной программе «Платформа роста»

Заявочная кампания на участие во всероссийской акселерационной программе «Платформа роста» подходит к концу. Проект реализуется объединенной компанией РВБ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Прием заявок от производителей и брендов завершится 20 мая 2026 года.

Программа включает четыре этапа (по три месяца каждый). На протяжении всего года компании сопровождает выделенный сотрудник со стороны РВБ, который помогает развивать бизнес и выстраивать эффективную работу на маркетплейсах. Предприниматели проходят обучение по ключевым аспектам ведения бизнеса и продвижения товаров, получают консалтинговую поддержку и доступ к выгодным условиям для масштабирования.

По итогам каждого этапа проводится сверка результатов, и лучшие участники по окончании года получают дополнительные инструменты поддержки. Участие бесплатное.

На сегодняшний день к «Платформе роста» присоединились более 1200 брендов из 42 регионов. Средний прирост оборота участников программы достигает 80%.

«Поддержка локальных брендов — одно из приоритетных направлений развития экономики нашего региона. «Платформа роста» — это шанс для саратовских производителей без финансовой нагрузки на бюджет получить системные инструменты для масштабирования на федеральных маркетплейсах. Учитывая, что регистрация на программу заканчивается, призываю предпринимателей не откладывать подачу заявки», —отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

