В Саратове льготники обеспечены медикаментами на несколько месяцев вперёд

В Саратовской области активно ведётся работа по улучшению системы льготного лекарственного обеспечения. На аптечном складе сформирован запас медикаментов, который покрывает потребность по годовым заявкам медицинских организаций. Это стало возможным благодаря увеличению количества отгрузок и оптимизации процессов закупок.

Впервые Саратовская область участвует в совместных торгах с другими регионами. Такой подход позволяет экономить бюджетные средства и снижать риски, связанные с несостоявшимися аукционами.

Финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличено до 6,2 млрд рублей. Это позволило не только создать стабильный запас медикаментов, но и значительно сократить количество рецептов, ожидающих очереди на получение.

Перестройка системы стала возможной благодаря решениям региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Пациенты уже отмечают положительные изменения. Владимир Омороков, ветеран СВО, делится впечатлениями:

«Мы с женой получаем все лекарства без задержек, без сбоев, без проблем. Мы очень благодарны главному врачу и лечащему. Всё отлично!»

Министерство здравоохранения Саратовской области внедрило ежедневный онлайн-мониторинг наличия препаратов на складе, что позволяет оперативно распределять лекарства и принимать решения по внеочередным закупкам. В случае временного отсутствия нужного препарата аптека обязана организовать отсроченное обслуживание или предложить аналог.

Жители Саратовской области, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, могут быть уверены в стабильности и доступности необходимых медикаментов.