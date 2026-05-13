В Ночь музеев состоятся пять театрализованных экскурсий

16 мая в рамках Всеросийской Ночи музеев литературный музей Федина проведет театрализованные экскурсии "Родное слово"
18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20
Приглашаем вас в путешествие по истории русского языка!
На экскурсии «Родное слово» вы найдете ответы на вопросы:
каким был русский язык в разные периоды истории?
как менялось родное слово со времен Руси до наших дней?
как литература влияет на слово?
язык — материал или инструмент для поэтов и писателей?
Вместе с вами мы проследим взаимосвязь прозы и поэзии с живым языком на протяжении последних двухсот лет.
Театрализованная часть экскурсии поможет вам погрузиться в атмосферу разных эпох развития русского языка.
Вход свободный по предварительной регистрации. Ссылка на регистрацию: clck.ru/3TdRMn