Названия улиц, гранты и «национальные дворики»: как в Саратове освещают Год единства народов

Министр информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Колоколов представил ключевые направления информационной кампании, приуроченной к Году единства народов России. В частности, был анонсирован запуск двух новых специальных номинаций.

Первая из них, получившая название «Истории, традиции и патриотизма», нацелена на популяризацию традиций и вероисповеданий представителей различных национальностей и сообществ. Вторая номинация предполагает освещение законодательных и общественных инициатив, а также содействие повышению электорально-правовой культуры граждан. Участвовать в конкурсах смогут инициативные группы, общественные организации и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).

Нововведения стали логичным продолжением масштабной работы, которая уже ведётся в регионе. В 2026 году, объявленном президентом Годом единства народов России, Саратовская область демонстрирует живой интерес к межнациональной тематике.

Десятки мероприятий уже прошли и ещё состоятся в рамках календарного плана. Среди них – Молодёжный межнациональный форум в СГТУ, собравший более 500 участников, и визит делегации Международного фестиваля «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов», в котором приняли участие представители финно-угорских народов из Финляндии, Эстонии, Татарстана и других регионов и стран. Грантовую поддержку уже получили 13 проектов национально-культурных и религиозных организаций области.

Ярким событием для жителей и гостей региона станет ежегодная акция «Ночь музеев – 2026», которая 16 мая пройдёт в Парке покорителей космоса под девизом «Свет звезды выбора народов». Гостей ждёт большой концерт с участием творческих коллективов, представляющих все народы Саратовской области, а также традиционные «национальные дворики» с играми и блюдами национальной кухни.

Важно отметить, что поддержка единства народов в регионе проявляется и в конкретных делах. В рамках дорожной программы на 734 участках отремонтируют более 200 километров дорог. Работы пройдут в том числе и на «говорящих» улицах. В порядок приведут шесть Интернациональных улиц в сёлах Белая Гора, Каменка, Кочумбетово и других, шесть улиц Мира, а также улицы Дружбы, Народную и даже Казахскую, названия которых символизируют единство народов.

Таким образом, Саратовская область встречает Год единства народов комплексной работой: от ремонта дорог и грантовой поддержки инициатив до информационного освещения и ярких творческих фестивалей. Новые номинации позволят жителям региона не только наблюдать за ходом кампании, но и принять в ней непосредственное участие.