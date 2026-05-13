На фестиваль «Принцесса цирка» в Саратов приедут артисты из 17 стран мира

В эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда в Саратове» директор Саратовского государственного цирка Татьяна Гаранина рассказала о XII Международном фестивале циркового искусства «Принцесса цирка», который пройдёт в Саратове с 28 по 31 мая.

Одной из главных особенностей фестиваля в этом году станет широкая география участников. На манеж выйдут артисты из 17 стран, среди которых Беларусь, Бразилия, США, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Молдова, Вьетнам, Перу, Франция, Эфиопия, Япония и Россия.

По словам Татьяны Гараниной, для Саратова это событие уже стало настоящим брендом и редкой возможностью увидеть в одном месте представителей циркового искусства со всего мира.

«Просто вдуматься: 17 стран мира. Не каждый фестиваль может этим похвастаться», — отметила она.

Гости со всего света приезжают в Саратов не только ради любимых артистов, но и ради самой атмосферы фестиваля, которая, как подчеркнула директор цирка, всегда наполнена особым напряжением и ожиданием большого праздника.

