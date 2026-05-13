Стартовал Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России»

Для руководителей общеобразовательных организаций начался первый тур отборочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Он продлится до 15 мая. Соревнование проводит Министерство просвещения Российской Федерации.

«Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проходит с 2021 года и за это время объединил почти 5 тысяч руководителей образовательных организаций со всей страны. Это подтверждает высокий интерес управленческих кадров в системе образования к профессиональному развитию и поиску новых решений для современных вызовов. Отмечу также, что мы рассматриваем профконкурсы как действенный механизм выявления, поддержки и распространения лучших административных практик. Именно благодаря таким инициативам формируется сообщество сильных и энергичных лидеров, способных задавать стратегический вектор развития российского образования», – сказал Сергей Кравцов.

Участникам первого этапа предстоит в онлайн-формате пройти испытание «Профессиональное тестирование». Директорам необходимо продемонстрировать знание трудового законодательства, ответить на вопросы в сфере государственной политики, показать свои умения формировать внутреннюю систему оценки качества учебного процесса, взаимодействовать с различными категориями участников образовательных отношений, представлять публичную информацию о школе.

Лучших участников ждут конкурсные испытания «Марафон публикаций» и «Групповая работа».

Впервые за всю историю финалистов примет Сибирский федеральный округ. Именно в Иркутске работает победитель Всероссийского конкурса «Директор года России» 2025 года Максим Астраханцев.

Имена финалистов станут известны до 6 июля. Победителя объявят в Государственном Кремлевском дворце 1 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. Он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей школ, закрепление образа современного директора как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования.

