В 17 муниципалитетах Саратовской области начался масштабный ремонт тротуаров

В 17 муниципалитетах начался масштабный ремонт тротуаров в рамках одной из региональных программ развития.
К работам приступили:
Александрово-Гайский район;
Балаковский район;
Воскресенский район;
Духовницкий район;
Екатериновский район;
Ивантеевский район;
Краснокутский район;
Лысогорский район;
Краснопартизанский район;
Новобурасский район;
Петровский район;
Пугачевский район;
Самойловский район;
Татищевский район;
Федоровский район;
Энгельсский район;
п. Михайловский.
В этом году будут отремонтированы свыше 100 участков пешеходных дорожек - всего около 35 км. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено 200 млн рублей. Средства до муниципалитетов доведены в полном объеме. Перед главами всех районов поставлена задача завершить работы за период строительного сезона, поэтому контроль деятельности подрядных организаций должен быть на постоянной основе.