В 17 муниципалитетах Саратовской области начался масштабный ремонт тротуаров

В 17 муниципалитетах начался масштабный ремонт тротуаров в рамках одной из региональных программ развития.

К работам приступили:

Александрово-Гайский район;

Балаковский район;

Воскресенский район;

Духовницкий район;

Екатериновский район;

Ивантеевский район;

Краснокутский район;

Лысогорский район;

Краснопартизанский район;

Новобурасский район;

Петровский район;

Пугачевский район;

Самойловский район;

Татищевский район;

Федоровский район;

Энгельсский район;

п. Михайловский.

В этом году будут отремонтированы свыше 100 участков пешеходных дорожек - всего около 35 км. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено 200 млн рублей. Средства до муниципалитетов доведены в полном объеме. Перед главами всех районов поставлена задача завершить работы за период строительного сезона, поэтому контроль деятельности подрядных организаций должен быть на постоянной основе.