Подведены итоги молодежной политики в образовании Саратовской области за 2025 год

На заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной Думы заместитель министра образования Михаил Попов представил основные результаты работы с детьми и молодежью. Он отметил, что в регионе создана широкая образовательная инфраструктура: 17 вузов и 50 учреждений среднего профессионального образования готовят специалистов по направлениям, востребованным экономикой области. Контингент студентов вузов превышает 73 тысячи человек, а СПО — почти 60 тысяч.

Особое внимание уделяется поддержке одаренных детей. В регионе работает центр «Галактика 64», который за три года охватил более 6 тысяч школьников по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство». Ежегодно проходит летняя школа «Созвездие» для учащихся 5–11 классов. Кроме того, на базе 367 центров «Точка роста» и технопарков «Кванториум» дети осваивают цифровые лаборатории, робототехнику и программирование.

«Патриотическое воспитание остается приоритетом. По инициативе губернатора области Романа Бусаргина на базе оздоровительного комплекса «Родничок» создан военно-тактический городок, объединивший центры «Авангард» и «Патриот 64». В 2025 году там прошли пятидневные сборы 487 курсантов. Сто процентов обучающихся были охвачены патриотическими мероприятиями. Отмечены и конкретные победы: клуб СГУ «Я горжусь» занял второе место в стране, а отряд «Тайфун 2» выиграл окружной этап «Зарницы 2.0», – отметил замминистра.

Большое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи и развитию дополнительного образования. Охват детей дополнительными программами в 2025 году достиг 80,2%. Функционируют 597 школьных театров, 821 музей, 622 спортивных клуба. Также 245 учащихся региона приняли участие в полуфиналах и финалах конкурса «Большая перемена», который входит в нацпроект «Молодёжь и дети», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным.

Михаил Попов подчеркнул, что системная работа с молодежью будет продолжена. В 2026 году запланировано дальнейшее расширение доступных форматов самореализации — от профильных смен до грантовой поддержки студенческих инициатив. Все меры направлены на то, чтобы молодые люди оставались в регионе, получали востребованные профессии и активно участвовали в жизни области.