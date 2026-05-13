Саратовскую гостиницу "Россия" собираются увеличить при реконструкции

В Саратове организованы публичные слушания, касающиеся реконструкции отеля "Россия". Соответствующая документация доступна для ознакомления на официальном интернет-ресурсе регионального Министерства строительства и ЖКХ.

Инициатором проекта является ООО "Интрада Холдинг", которое приобрело охваченное огнём здание, являющееся архитектурным памятником, расположенное по адресу проспект Столыпина, 18. Компания намеревается расширить максимальную площадь застраиваемого участка с 3 000 до 3 185 квадратных метров. Также предлагается увеличить процент застройки с 70% до 84%. Заявитель просит разрешить полный отказ от обязательного озеленения территории, которое по нормативам должно составлять 15%, и повысить допустимую высоту зданий с 18 до 25,72 метров.

Сбор мнений общественности продлится до 27 мая, при этом предложения принимаются до 22 мая. Для ознакомления с проектной документацией и сопутствующими материалами выделен период с 15 по 22 мая. Ознакомиться с ними можно как в Министерстве строительства, так и по адресу: улица Кутякова, дом 6. Экспозиция будет работать по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:30. Посетителям гарантированы консультации по предмету обсуждаемых вопросов.