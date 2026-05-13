16-летний саратовский подросток стал жертвой мошенников

В поселке Солнечный Саратовской области 16-летний юноша стал жертвой мошенников, поверив в обещание выиграть дорогостоящий смартфон. Инцидент произошел после того, как подросток увидел в мессенджере рекламу розыгрыша iPhone 17 Pro Max, для участия в котором требовалась подписка на канал.

После подписки юноша получил сообщение от якобы сотрудницы интернет-магазина по имени Мария. Она сообщила, что он выиграл телефон, но для получения приза необходимо предоставить личные данные, включая город проживания и адрес почтового отделения. Далее мошенница попросила перевести 3400 рублей якобы за оформление доставки.

Вскоре после этого, под предлогом необходимости оплаты таможенной пошлины за товар, импортируемый из-за границы, с подростка потребовали еще 11 200 рублей. Незнакомка также пригрозила штрафом в случае отказа от оплаты. Последней каплей стала просьба о переводе 21 798 рублей за сертификацию смартфона, а затем еще около 35 тысяч рублей за "лицензирование". Осознав, что его обманывают, молодой человек обратился за помощью к своей матери. Общая сумма ущерба, нанесенного семье, составила 36 368 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).