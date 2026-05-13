В преддверии летнего сезона спасательные службы активно готовят пляжные зоны области к приему отдыхающих.

Команда водолазов региональной службы спасения проводит инспекцию потенциальных пляжных территорий. Главная цель — провести очистку подводной части от различных загрязнений и минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период купального сезона.

Для выполнения этой задачи задействован мощный катер. Судно стабильно движется по воде, на его борту находится экипаж и всё снаряжение, необходимое для подводных работ, включая специальную платформу для спуска в воду. Водолазы начали эти ежегодные мероприятия по очистке дна в середине мая, сразу после схода льда и незначительного снижения уровня воды в Волге.

«Ежегодно, до открытия купального сезона, мы проводим тщательное обследование всех официально разрешенных мест для купания. Наши специалисты выезжают на все базы отдыха, с которыми у нас заключены соответствующие договоры на обслуживание пляжей», — пояснил Дмитрий Илларионов, помощник начальника Саратовской областной службы спасения.