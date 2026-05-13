В кинотеатре «Победа» проходят культурно-просветительские лекции

Министерство культуры Саратовской области совместно с Российским обществом «Знание» продолжает цикл просветительских мероприятий для сотрудников подведомственных учреждений

Очередное мероприятие прошло 7 мая в кинотеатре «Победа» в рамках Всероссийской акции Российского общества «Знание», посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали сотрудники министерства культуры области, а также специалисты, отвечающие за воспитательную работу в государственных учреждениях культуры.

Перед аудиторией выступил доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Юрий Варфоломеев. Его лекция «От Победы до Победы через операцию «Немыслимое» и проект «Анти-Россия». Тогда победили и сейчас победим!» вызвала живой отклик у слушателей.

Лектор рассказал о подвигах героев разных эпох, провел параллели между прошлым и настоящим, напомнил о важности сохранения исторической памяти. Особое внимание было уделено роли патриотизма как основы духовной устойчивости общества и уверенности в будущем.

