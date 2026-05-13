В Саратове Алексей Антонов провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса

12 мая Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов провел встречу с представителями малого и среднего предпринимательства. Также в мероприятии приняли участие глава Торгово-промышленной палаты области Илья Бутко и бизнес-омбудсмен Полина Московская.

Участники встречи инициировали ряд вопросов. Речь, в частности, шла о размещении рекламных конструкций и вывесок, о работе торговых точек в общественных пространствах, налогообложении, об облике города в целом. Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что для поддержки предпринимательства сформирован целый комплекс государственных и региональных мер, и их перечень пополняется, однако не исключил возможности донастраивания законодательства на региональном уровня.

«В развитии бизнеса заинтересовано всё общество – это и создание рабочих мест, и налоговая база, и наполнение городской среды. Депутаты Саратовской областной Думы открыты к взаимодействию с бизнес-сообществом, при необходимости готовы рассмотреть возможность точечной донастройки законодательства на региональном уровне. Вместе с Торгово-промышленной палатой будем работать над тем, чтобы предприниматели ощущали себя надежно и видели перспективы в Саратовской области», – написал Алексей Антонов по итогам встречи в своем канале в мессенджере МАХ.