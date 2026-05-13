НовостиОбщество13 мая 2026 6:04

В Романовском районе строят крупное овощехранилище

В Романовском МР реализуется мощный инвестпроект
Фото: МинИнформ 64 Z

В Романовском районе осуществляется инвестиционная инициатива, направленная на возведение логистического центра предназначенного для хранения продукции аграрного сектора. Проект включает в себя также сооружение объектов для сушки и взвешивания сельскохозяйственных товаров, а спонсором выступает организация «Новая земля».

По словам Александра Марченко, министра инвестиционной политики, совокупный объем вложений достигнет 150 миллионов рублей. Ожидается, что запуск этого предприятия обеспечит занятость для 22 человек.

На текущий момент завершены подготовительные работы на выделенном земельном наделе, смонтированы основные элементы арочных конструкций, а также выполнены монтажные работы сушильного и весового оборудования. Первый из намеченных этапов проекта успешно завершен. В 2026 году был возведен ангар арочной конструкции, и в настоящее время ведутся работы по его перекрытию.

Районная администрация активно сотрудничала с инвестором, оказывая поддержку и содействие в решении любых возникающих в процессе реализации проекта вопросов.