В Саратове конфликт между отчимом и пасынком привел к возбуждению уголовного дела

В полицию поступило заявление от 62-летнего жителя Кировского района о том, что 13 января, пасынок, находясь в квартире дома на улице Захарова, нанес ему несколько ударов по голове.

Участковыми уполномоченными в отдел полиции для дальнейших разбирательств был доставлен 36-летний житель Октябрьского района. Ранее не судимый мужчина пояснил, что вместе с сестрой приехал в гости к материи и ее супругу. После совместного распития алкогольных напитков между мужчинами, которые начали вспоминать старые обиды, вспыхнула ссора, он не сдержался и избил оппонента.

После лечения пострадавший был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению, у него имелись телесные повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.