На Энгельсский мусоросортировочный комплекс привезли на 2,3% больше КГО, чем в 2025 году

Фото: Ситиматик

Энгельсский мусоросортировочный комплекс компании «Ситиматик» в 1-ом квартале этого года принял почти 13 тыс. тонн крупногабаритных отходов. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Непрерывный рост образования КГО фиксируется региональным оператором в течение последних трех лет. В связи с этим мусоровывозящие компании увеличивают парк спецтехники, транспортирующей данный вид отходов. Закупаются современные ломовозы и грузовой автотранспорт на базе МАЗ и КАМАЗ.

На энгельсский мусоросортировочный комплекс поступают отходы с мусороперегрузочных станций города Саратова (Гусельская и Елшанская), а также Краснокутского, Новоузенского, Питерского, Ровенского, Александрово-Гайского и Советского районов. Перед захоронением все крупногабаритные отходы проходят процедуру измельчения на специальном шредере.

Напомним, к крупногабаритным отходам относятся пришедшие в негодность предметы быта, которые не помещаются в стандартные контейнеры для ТКО: мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилья. При этом в состав КГО не входят строительные отходы (бетон, кирпичи, бревна, доски, строительные смеси и т.д.) и автозапчасти, в том числе шины. Все это должно вывозиться на утилизацию отдельно от ТКО силами тех, у кого образовались такие отходы. В случае их появления на контейнерных площадках или рядом с ними, вывоз должен обеспечить собственник земли, на которой они оставлены.