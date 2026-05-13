Региональный туристический сектор получит государственную помощь

Саратовское областное министерство культуры запускает отбор проектов для оказания государственной поддержки. Такая помощь предназначена для юридических лиц (не затрагивая государственные и муниципальные учреждения) и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют общественные инициативы.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 6 июня 2026 года. Наиболее приоритетными направлениями для финансирования являются:

Обустройство и расширение инфраструктуры для кемпингов, включая создание, покупку или установку соответствующих объектов.

Создание новых туристических путей и маршрутов.

Подать заявку на участие в программе поддержки можно через официальный портал: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/4…