В Правительстве Саратовской области состоялось совещание с главами МР и округов

Фото: МинИнформ 64 Z

В Правительстве области в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание с главами муниципальных районов и округов.

В рамках совещания рассмотрен вопрос о деятельности на территории муниципальных образований областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Председатель профсоюзной организации Сергей Ковшов акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на необходимости создания и активизации первичных профсоюзных организаций в администрациях муниципальных районов и округов.

Первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Денис Попонов рассказал о старте областного конкурса грантов для некоммерческих организаций. Он отметил, что в текущем году грантовый фонд конкурса составил 76,4 миллионов рублей, а максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта – 900 тысяч рублей. Эти средства позволят НКО реализовать инициативы в сфере патриотического воспитания, социальной поддержки, культуры, спорта и другим направлениям. Заявочная кампания продлится до 14.00 часов 5 июня.

Информацию о конкурсе, условиях участия можно найти на официальном портале Правительства Саратовской области по ссылке https://saratov.gov.ru/region/society/konkurs/konkurs-sotsialnykh-proektov-v-2026-godu/.