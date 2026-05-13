В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка

14 мая в 16:00 в саратовском кинотеатре «Победа» начнет работу выставка, созданная учащимися Школы креативных индустрий г. Саратова.

Экспозиция приурочена к Году единства народов России.

Представьте: улица, которую вы проходите каждый день, вдруг оживает — звучит ее голос, шепчут тени домов, играет мелодия, рожденная из линий фасадов. А рядом — заснеженные просторы, узоры традиционной вышивки, силуэты животных символов Крайнего Севера, Забайкалья, Карелии, Урала, Саратова… Все это — в работах молодых дизайнеров и фотографов Саратова, которые приглашают вас в путешествие сквозь образы, звуки и истории нашей многоликой Родины.

Выставка станет еще интереснее со смартфоном и наушниками! QR-код с интерактивными материалами дополнят впечатление зрителей, раскрывая богатство и гармонию нашей страны через художественные образы.

На открытии выставки гостей ждет увлекательная экскурсия, а также эксклюзивная сувенирная продукция — памятный подарок каждому гостю!

Вход на открытие 14 мая в 16:00 — по регистрации через сообщения сообщества ШКИ ВКонтакте (https://vk.com/shki64).

Количество мест ограничено.

Кинотеатр «Победа» (1 й этаж, пл. Кирова, 1)