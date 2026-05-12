В Марксовском районе угнали «ВАЗ» с ключами в замке зажигания

Фото: МВД 64

В полицию Марксовского района обратилась 60-летняя жительница села Звонарёвка. Женщина сообщила о пропаже своего автомобиля «ВАЗ 21140», который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. В ходе оперативных мероприятий машину обнаружили в кювете у села Подстепное Энгельсского района со следами ДТП.

По подозрению в угоне задержали 19-летнего жителя того же села. Молодой человек признался, что ему срочно нужно было добраться домой, и он воспользовался беспечностью хозяйки. По его словам, он планировал вернуть авто, но после того, как съехал в кювет и повредил машину, решил не расстраивать владелицу.

Ранее не судимый злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.