Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 17:00

В Марксовском районе угнали «ВАЗ» с ключами в замке зажигания

Угонщик разбил машину в кювете и не стал расстраивать хозяйку
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

В полицию Марксовского района обратилась 60-летняя жительница села Звонарёвка. Женщина сообщила о пропаже своего автомобиля «ВАЗ 21140», который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. В ходе оперативных мероприятий машину обнаружили в кювете у села Подстепное Энгельсского района со следами ДТП.

По подозрению в угоне задержали 19-летнего жителя того же села. Молодой человек признался, что ему срочно нужно было добраться домой, и он воспользовался беспечностью хозяйки. По его словам, он планировал вернуть авто, но после того, как съехал в кювет и повредил машину, решил не расстраивать владелицу.

Ранее не судимый злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.