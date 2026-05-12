Бастрыкин поручил ускорить расследование нападения на подростков в Павловке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нападении на двух 16-летних подростков в селе Павловка Саратовской области. В марте 2024 года трое мужчин, используя малозначительный повод, избили школьников. Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными травмами. Расследование затягивается, виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств поступило в приемную главы СК России «ВКонтакте». В СУ СК по Саратовской области с декабря 2024 года расследуется уголовное дело, однако заявители недовольны его ходом.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Дмитрию Костину ускорить расследование и представить доклад с учетом доводов, озвученных в обращении. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.