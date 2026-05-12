В Ивантеевском районе ветеринары спасли котенка с прокушенной шеей

Фото: ОГУ Ивантеевская райСББЖ

В Ивантеевском районе Саратовской области ветеринары спасли месячного котенка по кличке Барсик. Владельцы обратились к специалистам с тревожными симптомами: малыша подрали другие коты, и в области шеи у него обнаружили прокусы. Котенок находился в очень угнетенном состоянии.

Ветеринарный врач обработал раны антисептиком и ввел обезболивающее. Барсику назначили нестероидные противовоспалительные средства и витамины для поддержки здоровья. Владельцам дали рекомендации по уходу в период восстановления: создать комфортные условия и наблюдать за состоянием.

Специалисты выразили надежду на скорейшее выздоровление маленького пациента. Барсик получил необходимую помощь и сейчас восстанавливается.