Саратовские волонтеры «Дикого леса» спасают зайчонка после нападения ворон

Фото: волонтеры «Дикого леса»

Волонтеры «Дикого леса» спасают зайчонка, на которого напали вороны. В праздничные дни помощь потребовалась также бельчатам и другим зайчатам. Один бельчонок был совсем крошечным и сильно замерзшим — несмотря на скорый приезд волонтера, переохлаждение вызвало пневмонию. Сейчас ему уже лучше. Другой бельчонок оказался в три раза меньше сверстников: у него слабые кости и проблемы с пищеварением, но он настоящий боец.

На Сокурском тракте сотрудники предприятия отбили у собак четырех зайчат, пятого спасти не удалось. Двое из спасенных не выжили — они были слишком слабыми. Еще трое зайчат поступили из разных районов: на одного напали вороны, другого накормили неподходящим молоком, третий оказался в опасном месте. Только один приехал в хорошем состоянии и не нуждался в лечении.

Волонтеры продолжают бороться за жизнь каждого зверька.