Роман Бусаргин обсудил с главой Краснопартизанского района планы на 2026 год

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с главой Краснопартизанского района Юрием Бодровым. Обсудили участие муниципалитета в госпрограммах и региональных инициативах, а также задачи на 2026 год. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство трех общественных и одной дворовой территории в поселке Горный. В рамках программы комплексного развития сельских территорий облагородят участок около ФОКа «Степняк».

По местным инициативам заменят систему водоснабжения в поселке Чистопольский и обустроят колодец в селе Головинщено. По региональным программам отремонтируют школу в селе Толстовка, обновят спортзал в школе Горного, проведут капремонт детского сада №2 и районного дома детского творчества в поселке Горный, оснастят школьный музей в селе Сулак и отремонтируют ДК в селе Милорадовка.

В рамках программы развития дорожной сети отремонтируют аварийные отрезки дорог в Горном: улицы Саратовская, Стадионная площадь, Волжская, Камышинская, Горная. «Краснопартизанский район активно участвует в программах, что позволяет решать важные для жителей вопросы», — подчеркнул губернатор.