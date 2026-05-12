Исторический парк приглашает на «Ночь музеев-2026» 16 мая

Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2026». Всероссийская акция пройдет в субботу, 16 мая. В Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, федеральная тема мероприятия — «Родное». Парк на один вечер превратится в огромный многонациональный дом, где каждый найдет «родной» уголок. Внутри и снаружи развернется более 100 интерактивных локаций.

Гостей ждут концерты, виртуальные погружения, научные эксперименты, мастер-классы, фотозоны, знакомство с кулинарными традициями, театральные постановки и киносеансы. Будут представлены темы 65-летия первого полета человека в космос и единства народов. Впервые участие примет столичный музей «Огни Москвы». Посетителей приглашают приходить в национальных костюмах.

16 мая парк будет открыт только с 18:00 до 23:00. Вход свободный.