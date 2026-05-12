В Саратовской области 13 мая ожидаются сильный дождь, гроза и град

В Саратовской области в среду, 13 мая, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди (ночью в отдельных районах сильные), местами грозу, а днем возможен град. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем шквалистое усиление до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+15°С. Днем столбики термометров покажут +20...+25°С, однако во время дождя может опуститься до +15°С. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, пешеходам стоит взять с собой зонты.

Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендует следить за обновлениями прогноза.