Механизатору-трактористу в Саратове предлагают 120–210 тысяч

Кадровый центр Саратовской области представил новую подборку актуальных вакансий. Балаковскому предприятию требуется инженер информационно-вычислительных систем цеха тепловой автоматики с зарплатой 160–220 тысяч рублей. В требованиях — аналитический склад ума, умение работать в команде, знание принципов тепломеханических и электрических измерений, готовность к командировкам. Инженер участка реактора может рассчитывать на 90–190 тысяч рублей.

В Саратове индивидуальный предприниматель ищет механизатора-тракториста с зарплатой 120–210 тысяч рублей (ночные смены, вахтовый метод). В поселке Горный главному специалисту ПТО готовы платить 150–180 тысяч рублей. Начальнику отдела подготовки производства в Саратове предлагают 150 тысяч рублей. Столько же — ведущему инженеру-механику в Вольске.

По вопросам трудоустройства и профобучения обращайтесь в территориальные кадровые центры. Справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-775-76-25.