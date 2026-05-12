Саратовская молодежь привлекла на гранты более 35 миллионов рублей

Саратовская молодежь привлекла на гранты более 38 млн рублей

Саратовские общественные организации, вузы и молодёжные движения за последнее время выиграли финансирование на сумму порядка 38,5 миллиона рублей. Средства направлены на развитие сельского хозяйства, патриотическое воспитание, поддержку танцевального искусства и организацию межрегиональных фестивалей. Ниже — ключевые проекты, получившие грантовую поддержку.

Агронаправление: конкурс «Я в Агро»

Проект организован Саратовской областной общественной организацией «Российский Союз Молодежи» совместно с Саратовским государственным аграрным университетом имени Н.И. Вавилова. Объём привлечённых средств составил 2,5 миллиона рублей, количество участников – 150 человек. Мероприятие было направлено на популяризацию аграрных профессий и вовлечение молодёжи в сельскохозяйственную отрасль.

Космическая тематика: проект «Разгон Космоса»

Реализован при сотрудничестве с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской области и при поддержке Газпромбанка. Объём привлечённых средств – 9 миллионов рублей, число участников – 150 человек. Проект был посвящён развитию молодёжного предпринимательства и социального проектирования с учётом космической и инновационной тематики.

Танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие»

Всероссийский студенческий проект реализован совместно с Саратовским государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А. и Студенческим координационным советом Саратовской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. Цель – повышение уровня профессионального мастерства и расширение образовательных возможностей для молодёжи. Привлечено 8 миллионов рублей, охват – 130 человек. По итогам конкурсной программы проект занял 3-е место в общем зачёте.

Межрегиональный патриотический фестиваль «Проснись и Пой!»

Проведён совместно с компанией «АДВ Кино» и Центром эффективных технологий «2000% Живой энергии». В фестивале участвовали города из десяти субъектов Российской Федерации: Вологда, Владимир, Тула, Кострома, Тамбов, Пенза, Липецк, Чебоксары, Ульяновск и другие. Общий бюджет проекта – 15 миллионов рублей, охват в каждом регионе составил 3000 человек. Фестиваль ориентирован на утреннюю патриотическую музыку и объединение жителей разных городов.

Патриотический коворкинг «ZoV поколений»

Проект реализован Саратовским региональным отделением Всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства». Направления деятельности: обучение основам начальной военной подготовки, первой медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами, а также наставничество. Проведено более 180 мероприятий с охватом около 7000 человек. Сумма выигранных средств – 600 тысяч рублей.

Общий результат

Суммарно все перечисленные проекты привлекли более 35 миллионов рублей грантовых средств. Общее количество прямых участников превысило 1000 человек, а с учётом зрителей и вовлечённых жителей регионов – десятки тысяч. По оценке экспертов, Саратовская область демонстрирует устойчивый рост конкурсной активности молодёжи и способность успешно защищать проекты на всероссийском уровне.