Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 8:24

Саратовская молодежь привлекла на гранты более 35 миллионов рублей

Молодежные проекты Саратова выиграли гранты более чем на 35 млн рублей
Источник:kp.ru
Саратовская молодежь привлекла на гранты более 38 млн рублей

Саратовская молодежь привлекла на гранты более 38 млн рублей

Саратовская молодёжь привлекла на грантовые проекты более 35 миллионов рублей!

Саратовские общественные организации, вузы и молодёжные движения за последнее время выиграли финансирование на сумму порядка 38,5 миллиона рублей. Средства направлены на развитие сельского хозяйства, патриотическое воспитание, поддержку танцевального искусства и организацию межрегиональных фестивалей. Ниже — ключевые проекты, получившие грантовую поддержку.

Агронаправление: конкурс «Я в Агро»

Проект организован Саратовской областной общественной организацией «Российский Союз Молодежи» совместно с Саратовским государственным аграрным университетом имени Н.И. Вавилова. Объём привлечённых средств составил 2,5 миллиона рублей, количество участников – 150 человек. Мероприятие было направлено на популяризацию аграрных профессий и вовлечение молодёжи в сельскохозяйственную отрасль.

Космическая тематика: проект «Разгон Космоса»

Реализован при сотрудничестве с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской области и при поддержке Газпромбанка. Объём привлечённых средств – 9 миллионов рублей, число участников – 150 человек. Проект был посвящён развитию молодёжного предпринимательства и социального проектирования с учётом космической и инновационной тематики.

Танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие»

Всероссийский студенческий проект реализован совместно с Саратовским государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А. и Студенческим координационным советом Саратовской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. Цель – повышение уровня профессионального мастерства и расширение образовательных возможностей для молодёжи. Привлечено 8 миллионов рублей, охват – 130 человек. По итогам конкурсной программы проект занял 3-е место в общем зачёте.

Межрегиональный патриотический фестиваль «Проснись и Пой!»

Проведён совместно с компанией «АДВ Кино» и Центром эффективных технологий «2000% Живой энергии». В фестивале участвовали города из десяти субъектов Российской Федерации: Вологда, Владимир, Тула, Кострома, Тамбов, Пенза, Липецк, Чебоксары, Ульяновск и другие. Общий бюджет проекта – 15 миллионов рублей, охват в каждом регионе составил 3000 человек. Фестиваль ориентирован на утреннюю патриотическую музыку и объединение жителей разных городов.

Патриотический коворкинг «ZoV поколений»

Проект реализован Саратовским региональным отделением Всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства». Направления деятельности: обучение основам начальной военной подготовки, первой медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами, а также наставничество. Проведено более 180 мероприятий с охватом около 7000 человек. Сумма выигранных средств – 600 тысяч рублей.

Общий результат

Суммарно все перечисленные проекты привлекли более 35 миллионов рублей грантовых средств. Общее количество прямых участников превысило 1000 человек, а с учётом зрителей и вовлечённых жителей регионов – десятки тысяч. По оценке экспертов, Саратовская область демонстрирует устойчивый рост конкурсной активности молодёжи и способность успешно защищать проекты на всероссийском уровне.