Руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" поздравила ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева поздравила ветерана Великой Отечественной войны Елену Степановну Власову с Днём Победы!

"Передала подарок от регионального отделения партии "Единая Россия" и поблагодарила ветерана за вклад в Победу и послевоенный труд. Пожелала Елене Степановне крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и хорошего настроения.

Елена Степановна - уникальная женщина! В свои 107 лет она чувствует себя хорошо и помнит всю войну, от первого дня до последнего. Великую Победу она встретила в Берлине. Всю войну служила старшей операционной сестрой в 3 гвардейской армии. Награждена медалью "За отвагу", орденом "Красной звезды", медалью "Ветеран Труда", имеет множество почётных грамот, так как лечить людей продолжала и в мирное время.

Сегодня особенно важно говорить слова благодарности людям, которые отстояли нашу страну, проявили невероятную силу духа и подарили будущим поколениям мирную жизнь. Подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества и патриотизма. Мы всегда будем помнить, какой ценой нам далась эта Великая Победа", - отметила Светлана Зарьянцева.