XXXIX Собиновский фестиваль откроется уникальной постановкой по стихам Евтушенко

Двадцать мая 2026 года на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета стартует XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль, кульминацией которого станет театрализованное представление, посвященное 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, одного из величайших новаторов XX века. Фестиваль продлится до 7 июня.

В рамках фестиваля зрителям предложат не только шедевры самого Шостаковича, но и произведения его современников: Р. Глиэра, В. Шебалина, С. Прокофьева, М. Вайнберга и А. Петрова.

Открывающее фестиваль 20 мая торжество музыки начнется с исполнения произведений Шостаковича: «Траурно-триумфальной прелюдии», Симфонии №9 и программной вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко. Эта поэма будет представлена в формате театрализованной постановки, в которой примут участие виртуозные солисты Виктор Куценко, Сергей Майданов, Владимир Ушаков, Театр хоровой музыки Саратовской филармонии им. А. Шнитке, а также объединенный хор и симфонический оркестр театра. Режиссер спектакля — Андрей Сергеев, дирижер — Юрий Кочнев.

Перед началом концерта прозвучит вступительное слово Александра Демченко, профессора Саратовской консерватории им. Л. Собинова, который поделится размышлениями о творчестве юбиляра.

«Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы» (соч. 130), написанная в 1967 году, – это двухминутный музыкальный мемориал, воплощающий скорбь и триумф, подвиг и память о защитниках Сталинграда. Лаконичность формы лишь подчеркивает глубину эмоционального воздействия этого шедевра.

Симфония №9 ми-бемоль мажор (ор. 70), созданная в 1945 году, – одна из самых коротких симфоний Шостаковича (около 25 минут). Композитор называл ее «вздохом облегчения после мрачного лихолетья». В произведении виртуозно переплетаются комическое и драматическое, лирика и гротеск, создавая парадоксальные контрасты и демонстрируя неисчерпаемую жизненную силу.

Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» (1964) на стихи Е. Евтушенко, за которую Шостакович получил Государственную премию СССР, исследует через призму казни народного бунтаря XVII века философские вопросы о трагедии народа, вине, конфликте личности и толпы. Образ народа показан как пестрая толпа, воспринимающая казнь как зрелище. Поэма остается ярким примером позднего, мощного и выразительного стиля Шостаковича.

В день открытия фестиваля также будет представлена уникальная выставка, посвященная наследию композиторов-современников Дмитрия Шостаковича.