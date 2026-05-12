В Ночь музеев Саратовский исторический парк приглашает отправиться в жаркий Туркменистан!

Туркменистан и Россию связывает история давней дружбы. На тематической «Ночи музеев» студенты из Центральной Азии, обучающиеся сейчас в СГУ им. Н.Г. Чернышевского, познакомят гостей мероприятия с искусством национальных узоров и традиционного ткачества, расскажут об истории и символике орнаментов, которыми украшаются ковры и одежда.

На мастер-классе они будут показывать, как плести этнические браслеты из шерсти, а каждый желающий сможет попробовать создать свой уникальный сувенир. Вы узнаете, почему туркменские собаки – национальное достояние и почему так сложно найти настоящие туркменские ковры за пределами Туркменистана.

Кроме того, один из студентов в течение вечера будет исполнять мелодии на дутаре — традиционном туркменском инструменте, чтобы гости могли прочувствовать атмосферу и богатство туркменской музыкальной культуры.

Локация «Туркменистан» будет работать с 18:00 до 23:00

Вход на все локации в «Ночь музеев» — свободный!