В федеральный реестр памятников внесен саратовский дом с уникальным декором

В Волжском районе Саратова двухэтажное строение, расположенное по улице Некрасова, дом 49, получило статус объекта культурного наследия федерального значения. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального комитета по охране культурных ценностей.

Архитектурный памятник представляет собой яркий пример зодчества в стиле эклектики, отличающийся выразительным декором фасадов, выполненным из кирпича. Особую ценность представляют декоративные элементы входных групп, в частности, один из входов украшен каннелированными колоннами, профилированными поясками и замковым камнем.

Декоративное оформление окон также заслуживает внимания: выделяются имитации тонких наличников, прямоугольные ниши под окнами и замковые камни. Фасад дополнен композицией из двух волют. В интерьере здания сохранились оригинальные элементы: металлическое ограждение лестницы, рифленые литые ступени и метлахская плитка. Эти уникальные черты теперь находятся под государственной охраной.

Как отметил глава комитета по охране культурного наследия Владимир Мухин, проведенная экспертиза подтвердила высокую ценность здания, и теперь его историческое убранство защищено законом. "Владельцы объекта обязаны обеспечить его сохранность и не допускать повреждения или уничтожения исторических деталей", - добавил он.