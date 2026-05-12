Открыт прием заявок на конкурс «Знай наших»

АСИ и Фонд «Росконгресс» запускают новый сезон конкурса лучших отечественных брендов. В 2026 году появилось ключевое нововведение — направление «Знай технологических».

Это шанс для компаний, создающих продукты в сферах:

- Искусственный интеллект

- Кибербезопасность (защита данных, криптография, мониторинг)

- Цифровая аналитика и управление данными

Почему стоит участвовать?

Победители получат поддержку от партнеров (Сколково, ВКонтакте, Корпорация МСП и др.):

Продвижение на медиафасадах и в федеральных СМИ

Бесплатное участие в крупных бизнес-мероприятиях

Обучающие программы и помощь экспертов

Членство в профильных бизнес-объединениях

Дедлайн: до 1 июня 2026 года.

Подать заявку: идея.росконгресс.рф/brand

Коллеги из ИТ-сферы, не упустите возможность заявить о себе на федеральном уровне!

