12 мая 2026 7:10

В Саратовской области объявлена угроза атаки украинских беспилотников 12 мая

Саратовцы получают смс об угрозе атаки вражеских беспилотников
Фото: МинИнформ 64 Z

12 мая в Саратовской области объявлено предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Экстренные службы информируют население об опасности посредством СМС-сообщений.

"Внимание! В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА!" - такое сообщение распространяют в RSCHS.

Напомним, ранее в аэропорту Гагарин, расположенном в Саратове, были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

При этом официальные структуры власти не делали никаких заявлений относительно угрозы атаки беспилотниками противника.