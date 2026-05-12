В Саратовской области объявлена угроза атаки украинских беспилотников 12 мая

12 мая в Саратовской области объявлено предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Экстренные службы информируют население об опасности посредством СМС-сообщений.

"Внимание! В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА!" - такое сообщение распространяют в RSCHS.

Напомним, ранее в аэропорту Гагарин, расположенном в Саратове, были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

При этом официальные структуры власти не делали никаких заявлений относительно угрозы атаки беспилотниками противника.