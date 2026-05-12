Саратовские IT-специалисты получили возможность стать частью нового технопарка

В рамках мероприятий, посвященных Саратовской области, в ВЭБ.РФ состоялась презентация технопарка "Саратов Диджитал". Эта площадка является частью национальной сети "Морион Диджитал".

"Саратов Диджитал" представляет собой комплексное пространство, созданное для развития высокотехнологичных предприятий.

Резиденты технопарка могут рассчитывать на: — Современные офисные и производственные площади; — Стимулирование профессионального общения и налаживания деловых связей; — Доступ к передовой технологической оснащенности и сервисным услугам; — Региональные и государственные программы поддержки.

Первая фаза строительства технопарка, включающая 11 000 квадратных метров, уже функционирует в центре Саратова, объединяя 15 перспективных компаний. Планируется, что к 2029 году площадь объекта увеличится до 30 000 квадратных метров.

"Технопарк «Саратов Диджитал» зарекомендовал себя как активная площадка для проведения мероприятий. Здесь регулярно организуются значимые события регионального масштаба", — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко. — "Так, в сентябре 2025 года здесь прошел второй Форум креативных индустрий «Креативный Саратов», акцентированный на фэшн-индустрии. Мероприятие привлекло свыше 400 делегатов, среди которых были представители бизнеса, ведущие эксперты страны и официальные лица. Форум завершился дефиле, продемонстрировавшим 100 образов от десяти ведущих саратовских брендов".