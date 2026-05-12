В Саратовской области молодежи рассказывают о сохранении исторической памяти

Российское общество «Знание» проводит всероссийскую просветительскую акцию «День Великой Победы». С 19 апреля по 17 мая 2026 года по всей стране проходят лекции, кинопоказы и тематические встречи, посвящённые сохранению исторической памяти. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Так, в Саратовской области участниками тематических встреч с лекторами Общества «Знание» уже стали более 3500 представителей молодежи. Площадками выступили школы и колледжи Ивантеевского, Энгельсского, Ртищевского, Краснопартизанского, Ровенского районов, Красного Кута, Базарного Карабулака, Саратова и других муниципалитетов. Кроме того, на площадках Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института ВНГ РФ, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, региональных филиалов РАНХиГС и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина состоялись лекции о великом подвиге советского народа.

«Интеграция просветительских проектов Российского общества “Знание” в образовательную и внеучебную деятельность школ, колледжей и вузов Саратовской области — это не разовая акция, а системный подход. Тема Великой Отечественной войны становится здесь тем нравственным компасом, который помогает молодежи региона отличать правду от лжи, а гордость за свою страну — от попыток принизить подвиг предков. Правительство области последовательно поддерживает такие форматы, потому что через знание мы растим не просто информированных, а ответственных, духовно зрелых граждан», — отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Попов.

Слушатели узнают о трагических и героических страницах истории нашей страны, знакомятся с удивительными изобретениями, приблизившими Победу, слышат имена легендарных воинов, сражавшихся за Родину, и оценивают вместе с лекторами масштаб трудового подвига тех, кто ковал оружие победы в тылу. Кроме того, на лекциях рассказывают о доблести и бесстрашии — как героев прошлых лет, так и наших современников, — а также затрагивают множество других важных тем, связанных с Великой Отечественной войной и памятью о ней. Также школьникам и студентам раскрывают правду о геноциде советского народа и зверствах нацистских концлагерей, осмысленных в уроках Нюрнбергского трибунала.

«Мы доносим до школьников и студентов историческую правду о геноциде советского народа и зверствах нацистских концлагерей без искажения. Сегодня, когда попытки переписать историю становятся всё изощреннее, наша задача — дать молодежи региона твердые нравственные ориентиры. Мы обязаны говорить с ними честно: о героизме и трагедии, о трудовом подвиге тыла. Именно знание правды делает молодое поколение не просто слушателями, а настоящими хранителями Победы», — подчеркнула директор филиала Общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова.

Кроме того, в качестве лекторов Общества «Знание» выступают участники СВО. Так, ветеран боевых действий Андрей Овечкин на встречах молодежью делится, как принял решение участвовать в СВО, о мотивации и трудностях, с которыми он сталкивался в этот непростой период. Также особое внимание уделил важности патриотизма, крепости духа, единства и семейной поддержки, которые помогли герою преодолеть трудности и сохранить внутреннюю силу.

По информации Российского общества «Знание»