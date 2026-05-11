В Духовницком районе ремонтируют тротуары к больнице и Базарной площади

В Духовницком районе начался ремонт тротуаров, ведущих к Центральной районной больнице и Базарной площади. Работы идут в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. В поселке Духовницкое обновят пешеходные дорожки на улицах Шевелева и Чернышевского. Один тротуар ведет к ЦРБ, другой — к Базарной площади, где находятся крупнейшие магазины и продуктовый рынок.

Программа стартовала более чем в 10 районах области. В первую очередь ремонтируются дорожки, ведущие к школам, больницам, детским садам и другим социальным учреждениям. На эти цели в 2026 году выделено 200 миллионов рублей. Планируется благоустроить 35 километров тротуаров.

С 2022 года в Саратовской области уже привели в порядок свыше 130 километров пешеходных дорожек. «Работы продолжаются», — отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.