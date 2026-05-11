В Заволжский лесхоз поступил новый мультифункциональный квадроцикл

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» для нужд Заволжского лесхоза приобрели новый квадроцикл. Техника будет использоваться в Ершовском лесничестве для мониторинга пожарной безопасности и разведки природных пожаров. Квадроцикл сочетает характеристики мотовездехода и снегоболотохода.

«Новое транспортное средство создаст условия для оперативного реагирования на возгорания, особенно на труднодоступных участках, вне зависимости от погодных условий», — отметил министр природных ресурсов Константин Доронин. Оснащенность лесопожарных формирований региона доведена до нормативной.

Принятые меры позволили в прошлом году ликвидировать все очаги возгораний в первые сутки. По данным Рослесхоза, регион вошел в топ-5 субъектов страны по оперативности тушения лесных пожаров.