Строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе: схема объезда

Фото: МинИнформ 64 Z

На Ново-Астраханском шоссе в Саратове вводятся ограничения движения в связи со строительством путепровода. С 11:00 12 мая движение на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда будет организовано по трем полосам: одна — в сторону города, две — из города. Полное закрытие участка запланировано с 21 мая. Объезд возможен по проспекту Энтузиастов — улице Крымской или по маршруту Пожарный проезд — Огородная — 5-й Динамовский проезд.

Для увеличения пропускной способности на период строительства вводится ограничение стоянки на улицах Огородной, 5-м Динамовском проезде, Барнаульской и Пожарном проезде. Знаки, запрещающие остановку, установят в течение недели. Также изменят приоритет движения на нескольких перекрестках, включая пересечения Барнаульской/Пензенской и Ново-Астраханского шоссе с Пожарным проездом.

Новый путепровод решит проблему заторов перед железнодорожным переездом, которая особенно обостряется в период отпусков. Сейчас на стройплощадку завозят сваи для опор, металл для пролетных строений уже изготовлен. На следующей неделе начнется погружение свай.