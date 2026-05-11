Сотрудники СК навестили труженицу тыла Валентину Бакурскую

Фото: Следком 64

Сотрудники Аткарского межрайонного следственного отдела СК России по Саратовской области навестили труженицу тыла Валентину Михайловну Бакурскую и поздравили её с 9 Мая. Валентина Михайловна родилась 27 января 1925 года. В 1937 году её родителей репрессировали, и четверо детей, включая 12-летнюю Валю, остались сиротами. В годы войны она работала на заводе «Молот» и была награждена медалью «За трудовую доблесть».

Общий трудовой стаж ветерана составляет почти полвека. Сотрудники СК пожелали Валентине Михайловне крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы близких. Они выразили искреннюю благодарность за её самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.

Следователи поблагодарили ветерана за вклад в Победу. Такие встречи стали доброй традицией.