Володин анонсировал дополнительный ремонт дорог в Саратове

Фото: канал Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова анонсировал дополнительный ремонт дорог в городе. В 2026 году работы продолжатся в Ленинском и Фрунзенском районах, включая депутатские проекты. В Ленинском районе запланирован ремонт тротуаров, создание и восстановление парков и скверов.

Во Фрунзенском районе стартует пилотный проект по ремонту дорог. По словам Володина, финансирование по заявкам уже обеспечено. «Начинаем с Фрунзенского, посмотрим, как завершится проект, а дальше будем смотреть по другим районам. Одна из тем — это дороги в Саратове», — заявил спикер.

Ранее Володин также сообщал о пилотном проекте по благоустройству дворов в центре города.