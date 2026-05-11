В Петровске в Белое озере выпустили 1500 мальков карпов и стерлядей

В Петровске второй год подряд запускают рыбу в Белое озеро. Вместе с казаками в пруд выпустили 1500 мальков разных пород: карпов, линей, карасей, толстолобиков. Для регулирования численности добавили несколько молодых щук и, на пробу, мальков стерлядей. Рыба с прошлого года хорошо перезимовала — в пруду уже можно поймать карпов весом от пары килограммов.

Глава Петровска Максим Калядин напомнил, что рыбалка на Белом озере бесплатная. Главное — не использовать сети и электроудочки. Приглашаются все жители и гости района.

В июле на Белом озере планируется провести День рыбака с чемпионатом по рыбной ловле для всех желающих. Традиция продолжается.