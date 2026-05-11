В Саратове ушел из жизни ветеран Великой Отечественной и войны с Японией

Фото: Мэрия

Ушел из жизни Почетный гражданин Саратова Николай Герасимович Фадеев. Ветеран родился 5 августа 1927 года, с началом войны семья была эвакуирована в Красноармейск Саратовской области. С октября 1944 года служил в Красной Армии. Летом 1945 года в составе 68-й инженерно-саперной бригады участвовал в наступлении на Хайлар-Харбинском направлении в ходе войны с Японией.

Николай Герасимович награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. После демобилизации в 1951 году переехал в Саратов и до 1987 года работал на радиоприборном заводе. Звание «Почетный гражданин Саратова» ему присвоили в 2025 году.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Прощание с ветераном состоится 12 мая 2026 года в 10:00 по адресу: улица Октябрьская, дом 53.